Песков: Закон, расширяющий санкции за фейки, оперативно поступит на подпись Президенту

Закон о наказании за фейки о государственных органах России оперативно поступит Президенту Владимиру Путину. Так на вопрос журналистов о том, когда глава государства может подписать документ, ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он весьма оперативно, скорее всего, поступит Президенту, — отметил Песков. — И если Президент примет такое решение, он его подпишет. Это вопрос уже технический, он достаточно быстрый».

22 марта законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых госорганах РФ, действующих за рубежом, прошел второе и третье чтение в Госдуме. Согласно документу, будет расширен перечень органов, распространение фейков о которых будет наказываться. Среди них посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России.