Песков: За последние дни западные СМИ направили десятки запросов на интервью с Путиным

За последние несколько дней многие западные СМИ направили новые заявки на интервью с Президентом России Владимиром Путиным. Кремль будет иметь их в виду на будущее, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений на интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ США, Франции, Италии, Австрии, Австралии, из многих стран мира и из крупнейших СМИ, – рассказал представитель Кремля. – Мы признательны этим зарубежным СМИ за интерес к нашему президенту».

Песков добавил, что провести встречи сейчас по понятным причинам будет невозможно, однако заявки в Кремле будут «иметь в виду на будущее», передает ТАСС.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера. 2-часовое видео встречи было опубликовано сегодня ночью, в 2.25 по московскому времени, в Х (бывшая соцсеть Twitter) и на YouTube-канале представителя СМИ и за 7 часов набрало более 60 млн и почти 2,5 млн просмотров соответственно (по состоянию на 12.25 по московскому времени видео набрало 76,8 млн и почти 3,6 млн просмотров соответственно). Русскоязычная версия вышла на сайте Кремля в 7.00. Свое желание взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон ранее объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.