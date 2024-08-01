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Песков: Я стал дедушкой, внучка уже взрослая, но жду новых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что он уже дедушка. У представителя Кремля есть внучка по имени Алиса, поделился он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«Я стал дедушкой, внучка уже достаточно взрослая, но жду новых. Внучку зовут Алиса», - делится Песков.
При этом пресс-секретарь не раскрыл точно, сколько его внучке лет. Он сказал лишь, что она уже учится в школе.
Со слов Пескова, ему не часто удается пообщаться с Алисой, однако разговаривать с ней о ее мировоззрении ему очень интересно.
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