Песков: Я стал дедушкой, внучка уже взрослая, но жду новых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что он уже дедушка. У представителя Кремля есть внучка по имени Алиса, поделился он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Я стал дедушкой, внучка уже достаточно взрослая, но жду новых. Внучку зовут Алиса», - делится Песков.

При этом пресс-секретарь не раскрыл точно, сколько его внучке лет. Он сказал лишь, что она уже учится в школе.

Со слов Пескова, ему не часто удается пообщаться с Алисой, однако разговаривать с ней о ее мировоззрении ему очень интересно.