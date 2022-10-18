Песков: Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли привезти из Одессы по морю

Взрывчатку для проведения теракта на Крымском мосту могли доставить по морю из района Одессы, заявил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, изменятся ли условия «зерновой сделки» из-за предположения, что именно на зерновозе в Крым привезли взрывное устройство.

«Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны», – приводит ответ Пескова РИА Новости.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 8 октября, когда на нем вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт подготовили украинские спецслужбы.

Так называемая «зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля. На подразумевает снятие ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.