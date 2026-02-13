Песков выступил за конкуренцию иностранных мессенджеров с отечественным

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие на отечественном рынке иностранных мессенджеров, конкурирующих с национальными разработками, может благоприятно отразиться на развитии российского сервиса Max. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью ТАСС.



При этом он подчеркнул, что зарубежные платформы вправе оставаться в России лишь при условии неукоснительного соблюдения требований отечественного законодательства.

Песков также выразил мнение, что оптимальным сценарием было бы выполнение иностранными компаниями российских правовых норм и создание добросовестной конкуренции для национального мессенджера, что пошло бы ему на пользу.

Напомним, с 10 февраля Роскомнадзор ужесточил ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram. В надзорном ведомстве уведомили, что действия будут продолжаться до тех пор, пока сервис не разместит свои серверы на территории Российской Федерации и не начнёт в полном объёме исполнять предписания российских законов. Летом 2025 года РКН информировал о введении ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда меры объяснялись тем, что данные платформы превратились в главный инструмент, используемый злоумышленниками для совершения мошеннических действий в отношении российских граждан.