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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно обсуждать возможное отстранение спортсменов из европейских стран от международных соревнований в ответ на нарушение Европой принципов МОК. Об этом он сказал в беседе с «Вестями».

«Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляют, что они не будут давать визы. Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но, опять же, очень терпеливых действий», — приводит слова Пескова «Вестям».

Он подчеркнул, что главное в этой ситуации — не навредить интересам российских атлетов. «Главное — не навредить интересам наших спортсменов. Главное — им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, что ряд европейских стран, включая Норвегию, Финляндию и Швецию, ввели визовые ограничения для российских спортсменов. Также Канада отказалась пускать российскую молодёжную сборную на МЧМ-2027.