Песков: Вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для России

Вступление Финляндии в НАТО является безусловной угрозой безопасности России, так как приближение альянса к границам РФ не делает евразийский континент более стабильным. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно», – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, просчитывались ли риски вступления соседних стран в НАТО перед началом спецоперации на Украине, Песков отметил, что все возможные варианты развития событий «всегда рассматриваются и анализируются».

Ранее Президент и глава Правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении подчеркнули, что вступление в ряды альянса укрепит безопасность страны, поэтому подать заявку следует незамедлительно.

Финляндия и Швеция начали рассматривать возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО после начала российской специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам обеспечат быстрое вступление в организацию.