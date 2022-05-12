Песков: Вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для России
Вступление Финляндии в НАТО является безусловной угрозой безопасности России, так как приближение альянса к границам РФ не делает евразийский континент более стабильным. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно», – сказал представитель Кремля.
Ранее Президент и глава Правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении подчеркнули, что вступление в ряды альянса укрепит безопасность страны, поэтому подать заявку следует незамедлительно.
Финляндия и Швеция начали рассматривать возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО после начала российской специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам обеспечат быстрое вступление в организацию.