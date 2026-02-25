Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского требуется лишь для финализации сделки

Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет иметь смысл лишь на финальном этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – изложил позицию российских властей пресс-секретарь Президента РФ.

До этого спецпосланник Президента США Стив Уиткофф сообщил, что американская сторона не исключает встречи Путина и Зеленского в перспективе.