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Песков: Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать
У Кремля пока нет позиции насчет запрета движения чайлдфри в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Напомним, такая идея была озвучена ранее спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Она отмечала, что движение чайлдфри – это проект Запада, цель которого – разрушить институт семьи. Россия же, по мнению спикера, не может пойти по такому сценарию развития.
При этом Песков, комментируя данную инициативу, отметил, что демографическая проблема – один из главных вызовов для России. И тема повышения рождаемости на данный момент – в приоритете у нашей страны, приводит слова представителя Кремля ТАСС.
«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должны делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», - резюмировал Песков.
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