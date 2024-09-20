Песков: Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать

У Кремля пока нет позиции насчет запрета движения чайлдфри в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, такая идея была озвучена ранее спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Она отмечала, что движение чайлдфри – это проект Запада, цель которого – разрушить институт семьи. Россия же, по мнению спикера, не может пойти по такому сценарию развития.

При этом Песков, комментируя данную инициативу, отметил, что демографическая проблема – один из главных вызовов для России. И тема повышения рождаемости на данный момент – в приоритете у нашей страны, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должны делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», - резюмировал Песков.