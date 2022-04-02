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Политика
2 апреля 2022  16:48

Песков: Время для переоценки отношений Европы и России придет еще нескоро

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Время для переоценки отношений Европы и России настанет еще нескоро. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — объяснил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Отношения России и Европы обострились после начала специальной военной операции на Украине. Против РФ были введены масштабные санкции.

#санкции #европа #Дмитрий Песков
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