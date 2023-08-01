Песков восхитился видео с экипажем танка «Алеша», в одиночку остановившего колонну ВСУ

В Кремле посмотрели видеоролик, на котором экипаж российского танка «Алеша», действуя в одиночку, смог остановить колонну техники Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, с большей долей вероятности экипаж этого танка наградят.

«Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского отразил атаку ВСУ на Времевском выступе и уничтожил несколько бронемашин и 20 военных ВСУ. Наградить российских военных, остановивших атаку ВСУ, ранее поручил врио ДНР Денис Пушилин.