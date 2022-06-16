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Политика
16 июня 2022  06:40

Песков: Вооружая Украину, США продлевают ее беды

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США затягивают тяжелое положение на Украине, поставляя ей вооружение. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас между Штатами и Россией не ведется никакого диалога относительности ситуации на Украине.

«Нет, не идет», — ответил он на соответствующий вопрос.

16 июня исполняется год со встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена в Женеве.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #США
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