Песков: Вооружая Украину, США продлевают ее беды
США затягивают тяжелое положение на Украине, поставляя ей вооружение. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас между Штатами и Россией не ведется никакого диалога относительности ситуации на Украине.
«Нет, не идет», — ответил он на соответствующий вопрос.
16 июня исполняется год со встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена в Женеве.