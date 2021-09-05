Песков: Внимание прессы к поправившему Путина школьнику гипертрофировано

Пресса слишком раздула историю со школьником из Воркуты, поправившим оговорку Президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков заявил, что ситуация была достаточно интересной и говорит об эрудиции мальчика, его глубоких знаниях российской истории.

«Было очень интересно. А гипертрофирование освещения прессы, ну, да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция. Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — отметил он.

Напомним, во время марафона общества «Знание» Никанор Толстых поправил Президента России, назвавшего войну со Швецией, произошедшую при императоре Петре I, Семилетней. Школьник уточнил, что речь идет о другой кампании — Северной войне 1700-1721 годов.

Сам Путин отреагировал на произошедшее положительно, отметив эрудицию школьника.

«Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава Богу... Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто», — сказал он.