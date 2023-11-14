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Экономика 14 ноября 2023 14:40

Песков: Власти РФ проработают вопрос об «имитации» валютной выручки

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Российское правительство проверит информацию о продаже валют бизнесом. Если факт подтвердится, то данную тему проработают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что экспортеры по указу Президента РФ Владимира Путина должны полученную за рубежом рублевую выручку обменять на валюту. Затем эту валюту надо перевести в банки России и там вновь поменять на рубли.

А вот по поводу корректировки данного указа Песков ответил:

«Проблема обозначена СМИ, не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров», - комментирует представитель Кремля.

#Дмитрий Песков #валюта #выручка #экспортеры
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