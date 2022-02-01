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Политика
1 февраля 2022  13:40

Песков: Визит Президента Бразилии в Россию находится на проработке

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В настоящее время визит Президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию находится на стадии проработки. Точные его даты пока не неизвестны. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами», — подчеркнул представитель Кремля.

Болсонару посетит РФ по личному приглашению Президента Владимира Путина. Бразильский лидер заметил, что поездка представляет интерес для обоих государств, и заявил, что Бразилия собирается «углублять отношения с Россией».

#Владимир Путин #Бразилия #переговоры
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