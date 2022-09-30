Песков: В условиях прекращения переговоров акцент делается на продолжении спецоперации

Так как украинская сторона отказалась продолжать с Москвой мирные переговоры, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом условия России по урегулированию конфликта остались неизменными, подчеркнул он.

Киев полностью ушел «с переговорного трека», напомнил Песков. «Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Россия и Украина провели несколько раундов очных и заочных переговоров. Последний из них прошел в Стамбуле – по завершению разговора российская сторона передала украинской делегации проект документа с условиями урегулирования конфликта. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел документ, а позднее объявил о выходе из переговоров.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.