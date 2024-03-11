news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 11 марта 2024 13:00

Песков: В Кремле ознакомились с комментарием премьер-министра Венгрии

Скопировать ссылку

В Кремле ознакомились с комментарием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые тот озвучил после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Орбан сказал, что у Трампа якобы есть мирный план по Украине. Причем этот план во многом совпадает с «венгерскими планами». Также кандидат в президенты Штатов намерен перестать финансировать Киев в случае победы на выборах.

Именно этот план и видели в Кремле. Однако никаких деталей, по словам Пескова, в данном документе не приводится, пишет ТАСС.

«Непонятно, что это может быть за план. Поэтому что-то конкретное сказать сейчас не представляется возможным», - сказал Песков.

#Дмитрий Песков #Кремль
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100