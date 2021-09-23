Песков: В Кремле не обсуждали введение локдауна в России

Возможность введения в России локдауна из-за коронавируса в Администрации Президента РФ не обсуждалась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне, по крайней мере в администрации Президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется», — отметил представитель Кремля.

Он заверил, что правительственный штаб следит за эпидемиологической обстановкой в регионах России. К тому же, у губернаторов есть особые полномочия, на основе которых они могут действовать при ухудшении ситуации с коронавирусом.

«Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр [заразившихся коронавирусом в РФ], пока где-то каких-то решений [о локдауне] не принималось», — заключил представитель Кремля.