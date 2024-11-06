Песков: В Казани не обсуждалось создание единой валюты БРИКС

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

На саммите БРИКС в Казани не проходило предметных обсуждений по созданию единой валюты объединения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знанение. Первые».

Он подчеркнул, что встреча, прошедшая в столице Татарстана, была «чрезвычайно плодотворной». В город прибыло множество гостей, проводились важные переговоры, принесшие значительные результаты.

«Тема взаимодействия в финансово-экономической сфере, конечно же, фигурировала на повестке дня саммита. Велась ли предметная речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась. Это вряд ли возможно в настоящее время», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что более перспективным в рамках БРИКС в настоящее время является вопрос о новых инструментах либо платформах для осуществления инвестиций со стороны стран с более высоким уровнем развития в другие, уровень которых ниже.

«Создание и проработка возможностей в ближайшем будущем создания таких платформ, действительно, об этом речь заходила. Это очень важно», — заключил спикер.