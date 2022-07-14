Песков: В интересах Молдавии искать с Россией добрых отношений

Молдавия не должна видеть угрозу со стороны России, но руководству страны следует наладить с РФ сотрудничество, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призывы Президента Молдавии Майи Санду усилить армию из-за якобы возможной агрессии со стороны России.

Песков отметил, что эту ситуацию «кто-то будет сравнивать с Украиной», но в отношении Москвы и Кишинева нет ничего схожего со спецоперацией, а сравнения «абсурдны и неуместны». Молдавия, по его словам, не превращалась в «центр анти-России», передает РИА Новости.

«Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений», – сказал он.

Санду ранее заявила, что не намерена ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, и спецоперация на Украине заставила ее задуматься о необходимости исправить это.