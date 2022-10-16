Песков: в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН

В графике Президента России Владимира Путина нет встречи с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также пояснил, что целью визита Гриффитса в Москву является пролонгирование «зерновой сделки».

Известно, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен должны прибыть в Москву уже в воскресенье, 16 октября, ради обсуждения продления и расширения зерновой сделки, а также содействия экспорту российского зерна и удобрений. Таким образом анонсировал визит официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.