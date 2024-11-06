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Песков уверен, что США могли бы очень быстро завершить конфликт на Украине
Соединенным Штатам под силу завершить конфликт на Украине в самом ближайшем времени. Таким мнением с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такое возможно из-за вовлеченности Вашингтона. В связи с этим для России важен исход президентских выборов в Соединенных Штатах. К тому же один из кандидатов — Дональд Трамп — множество раз говорил о скором установлении мира.
«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.
В то же время он допустил, что заявления Трампа могут быть просто «словами во время предвыборной гонки».
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