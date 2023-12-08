Властям Украины пора осознать, что ценой жизни их граждан США зарабатывают миллиарды. На это в беседе с журналистами обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Американцы — весьма прагматичные ребята. Естественно, у них главная цель — это свое благосостояние», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что 90% средств, выделенных Киеву, направлены в американский ВПК. Это, по мнению пресс-секретаря Президента России, доказывает, что Украина не является главной заботой американских властей: «Главной заботой для США всегда были сами американцы. Причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев».

Получается, что помощь для Украины позволяет Вашингтону загрузить свое производство, обеспечить граждан рабочими местами и получать прибыль с дорогих энергоносителей, поставляемых в Европу.

«Конечно же, это американоцентричная политика Америки. Но, к сожалению, в случае с Украиной — ценой жизни украинцев», — подытожил Песков и подчеркнул, что Штаты продолжат проводить эту политику, несмотря на многочисленные жертвы среди украинцев.