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Песков: Украина стала ритуальной жертвой НАТО в борьбе с Россией
НАТО создавался как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны. Такую политику он продолжает и на Украине, принося ее народ в жертву этой цели. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«НАТО считает Россию противником, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался. Его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе», — заметил он.
С течением лет основное предназначение альянса не изменилось, отказываться от своих планов он не планирует. Украинский народ стал «ритуальной жертвой» альянса в борьбе с Россией, уверен Песков.
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