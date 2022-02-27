Песков: Украина сама предложила Гомель для переговоров с Россией

Украинская сторона сама определила Гомель как место переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», — подчеркнул он.

Однако в Киеве сегодня заявили, что представители страны не прибудут в Белоруссию для переговоров.