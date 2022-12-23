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Официальная хроника
23 декабря 2022  13:42

Песков: Указ Путина не является ответом на потолок цен на российские энергоресурсы

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Указ Президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых стран, опубликованный накануне на портале правовой информации, не ответ на введение лимита цен российские энергоресурсы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран», — уточнил представитель Кремля.

Накануне, российский лидер подписал указ, согласно которому «Газпрому» запрещается до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной Кабмином РФ.  

#Владимир Путин
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