Песков: Указ о двойном гражданстве касается лишь небольшой группы людей

Указ о приеме на госслужбу россиян с гражданством других государств касается небольшого числа граждан, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Накануне глава РФ Владимир Путин подписал документ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, если у них нет возможности от него отказаться.

Песков прокомментировал этот указ, отметив, что он касается ограниченного числа людей, которые действительно востребованы на государственной службе в России, но по каким-то причинам никак не могут отказаться от гражданства другой страны.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», – сказал представитель Кремля.

Он привел в пример чиновников с паспортом Украины.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», – объяснил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что исключение из правил было сделано именно для этой категории чиновников.

