Песков: Удары наносятся по инфраструктуре, имеющей прямое или косвенное военное значение
Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное военное значение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — сказал пресс-секретарь Президента России, отвечая на вопрос о том, как связаны удары по инфраструктуре с ходом специальной военной операции.
Кроме того, Песков назвал происходящее «последствиями» нежелания украинской стороны «выходить на переговоры». Помимо этого, он счел невозможными переговоры в публичном режиме, о чем сообщал «Татар-информ».
Российские военные 15 ноября нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным украинского лидера Владимира Зеленского, в результате оказались повреждены 15 энергообъектов. Сегодня атаки продолжились, хотя и в меньшем масштабе.