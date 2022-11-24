Песков: Ударов российских войск по социальным объектам на Украине как не было, так и нет

Россия в ходе военной спецоперации не наносит удары по социальным объектам Украины, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Российские военные поражают военные объекты, подчеркнул он.

«Спецоперация выполняет свои задачи. Ударов по соцобъектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Работа в этом плане продолжается», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, сегодня Минобороны РФ опровергло удары по Киеву, отметив, что город пострадал от работы иностранной и украинской ПВО. При этом в ведомстве сообщили о новых ударах по объектам военной инфраструктуры.