Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Участников программы «Время героев» будут назначать на госпосты постепенно
Участников программы «Время героев» будут назначать на госпосты постепенно. Здесь все будет зависеть от личных качеств и подготовки кандидатов, но никакой кампанейщины точно не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников программы, и с уровнем подготовки», - сказал он.
По словам представителя Кремля, процесс назначения «растянут по времени», но он все же продолжится. Спикер также добавил, все назначения носят «рациональный характер».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»