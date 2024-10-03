Песков: Участников программы «Время героев» будут назначать на госпосты постепенно

Участников программы «Время героев» будут назначать на госпосты постепенно. Здесь все будет зависеть от личных качеств и подготовки кандидатов, но никакой кампанейщины точно не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников программы, и с уровнем подготовки», - сказал он.

По словам представителя Кремля, процесс назначения «растянут по времени», но он все же продолжится. Спикер также добавил, все назначения носят «рациональный характер».