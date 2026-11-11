Песков: Участники саммита ОДКБ лишили Армению права голоса в организации

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности, проходящего в Москве, приняли решение лишить Армению права голоса в данной международной структуре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина при этом уточнил, что такое решение было основано на неисполнении Арменией своих обязательств в рамках организации.

Ранее сегодня Владимир Путин подвел итоги прошедшего в рамках саммита заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. «У нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности», – пояснил он.

Еще в начале лета после состоявшегося в Казани заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Армения, оставаясь на тот момент полноправным членом организации, на протяжении двух лет не появлялась на ее мероприятиях.