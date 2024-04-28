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Политика 28 апреля 2024 14:53

Песков: Участь Зеленского однозначно предрешена

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Участь Президента Украины Владимира Зеленского «однозначно предрешена». В скором времени его легитимность поставят под вопрос не только в мире, но и на Украине, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что украинские власти не жалеют обычных людей и готовы тысячами их кидать в топку боевых действий. Это настоящая трагедия для страны и ее народа.

«Специфический президент специфического режима», — отозвался о Зеленском Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению представителя Кремля, совсем скоро украинскому президенту придется пытаться найти себе оправдание в глазах очень многих людей.

«Но здесь для нас главное — мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя и должны выполнить те задачи, которые были поставлены», — заключил он.

#Дмитрий Песков #Владимир Зеленский
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