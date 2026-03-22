Песков: убийства руководства Ирана будут иметь глубокие последствия

Убийства представителей руководства Ирана будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, подобные события стали частью текущей международной реальности, однако не должны восприниматься как норма.

«Это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.