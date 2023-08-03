Песков: У России есть перспективы быстрого по нынешним меркам развития – это уникально

Россия вышла из кризиса – страна обладает перспективами быстрого по сегодняшним меркам развития. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал во время своей лекции на форуме «Территория смыслов. Выдержки с его выступления опубликованы в телеграм-канале «Мастерской новых медиа».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», – заявил спикер.

Он отметил, что еще предстоит изучить, как такое произошло и откуда взялись подобные силы у страны и российского народа.

В качестве важных для России смыслов Дмитрий Песков назвал «патриотизм, который помогает идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против нас», а также гордость по отношению к героям спецоперации и за страну, которая смогла выстоять, несмотря на беспрецедентное количество санкций, введенных Западом.