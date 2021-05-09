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Ру Тат
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9 мая 2021  01:06

Песков: У Путина в планах пока нет разговора с Жапаровым

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Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.
«Пока в графике нет», — рассказал Песков.
Накануне Президенты России и Таджикистана договорились о проведении обсуждения ситуации вокруг Афганистана и обстановку на таджикско-киргизской границе. В том числе России планирует выразить поддержку в стабильности мира на границе двух стран.

переговоры Владимир Путин
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