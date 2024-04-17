Песков: Telegram - очень важный продукт в РФ, он не должен стать инструментом террористов

Telegram является очень важным продуктом в России. Эта соцсеть не должна стать инструментом террористов, сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что власти уже просили владельцев Telegram ограничить возможности использования платформы террористами. Причем пожелания Кремля высказывались и самому Павлу Дурову. В Кремле просили сотрудников компании быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов, приводит комментарий Пескова ТАСС.

Еще представитель Кремля отметил, что, когда Дуров «говорил в интервью о желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе», его слова не относились к террористам.

«Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом», - завершил Песков.