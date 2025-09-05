news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 сентября 2025 15:40

Песков: Telegram и WhatsApp* должны работать в России

Читайте нас в
Телеграм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) должны продолжить работу в России. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Я считаю, что должны, да, конечно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости сохранения иностранных сервисов в стране.

По словам Пескова, наличие конкуренции крайне важно для развития отечественной платформы Max.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – подчеркнул он.

#Дмитрий Песков #мессенджер #ВЭФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025