Песков: Telegram и WhatsApp* должны работать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) должны продолжить работу в России. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Я считаю, что должны, да, конечно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости сохранения иностранных сервисов в стране.

По словам Пескова, наличие конкуренции крайне важно для развития отечественной платформы Max.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – подчеркнул он.