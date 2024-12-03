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Политика 3 декабря 2024 16:05

Песков: Своими заявлениями Шольц провоцирует продолжение войны

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Западные страны намерены и в дальнейшем продолжать свою деструктивную линию по Украине. Примером такого поведения могут служить заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они намерены продолжать дальше свою деструктивную линию, провоцирование, продолжение этой войны. Только так к этому мы и относимся», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля вновь подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжена до выполнения всех ее целей.

Ранее Шольц опубликовал в соцсетях послание, адресованное Президенту России Владимиру Путину. В сообщении он заметил, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабнет в будущем.

#Дмитрий Песков #Олаф Шольц #Украина
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