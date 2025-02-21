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Общество 21 февраля 2025 13:17

Песков: СВО продолжается, итоги подводить пока рано

Специальная военная операция на Украине продолжается, а потому подводить ее итоги еще рано. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что все цели, поставленные главой государства Владимиром Путиным, будут достигнуты.

Отвечая на вопрос, планируются ли у президента мероприятия по случаю трех лет с начала СВО, Песков сообщил: «Каких-то специальных форматов не предусмотрено.

#СВО #Дмитрий Песков
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