Песков: СВО продолжается, итоги подводить пока рано

Специальная военная операция на Украине продолжается, а потому подводить ее итоги еще рано. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что все цели, поставленные главой государства Владимиром Путиным, будут достигнуты.

Отвечая на вопрос, планируются ли у президента мероприятия по случаю трех лет с начала СВО, Песков сообщил: «Каких-то специальных форматов не предусмотрено.