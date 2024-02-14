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СВО 14 февраля 2024 20:05

Песков: СВО переросла в войну с коллективным Западом

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Специальная военная операция начиналась против Украины, однако затем к ней подключился коллективный Запад во главе с США. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрий Пескова сообщает ТАСС.

По его словам, изменение статуса СВО может повлиять на ее длительность. Тем не менее ее ход не изменится.

«Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — убежден пресс-секретарь Президента России.

#Дмитрий Песков
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