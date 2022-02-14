Песков: США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на Европу

Соединенные Штаты всегда пытались повлиять на европейских партнеров, однако Москва надеется, что жители этой части света начнут думать о своих интересах. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он заметил, что государства Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах», однако это не получается из-за очень сильного влияния Вашингтона.

«Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и, если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, данная ситуация сильно контрастирует с желанием стран Европы стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах.

«Будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — резюмировал он.