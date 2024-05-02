Песков: США неприкрыто давят на страны, сотрудничающие с Россией

США продолжают открыто давить на страны, которые сотрудничают с Россией. Однако их действия не смогут оказать влияние на двусторонние отношения, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все все понимают, — приводит его слова РИА Новости. — И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами».

Партнеры России сохраняют свою суверенность. Песков уверен, что в дальнейшем удастся снизить риски от недружественных и даже враждебных действий тех, кто хочет помешать им развивать отношения с РФ.