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Песков: США неприкрыто давят на страны, сотрудничающие с Россией
США продолжают открыто давить на страны, которые сотрудничают с Россией. Однако их действия не смогут оказать влияние на двусторонние отношения, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все все понимают, — приводит его слова РИА Новости. — И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами».
Партнеры России сохраняют свою суверенность. Песков уверен, что в дальнейшем удастся снизить риски от недружественных и даже враждебных действий тех, кто хочет помешать им развивать отношения с РФ.
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