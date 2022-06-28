Песков: Спецоперация на Украине может закончиться до конца суток

Спецоперация на Украине может завершиться до конца текущих суток, все зависит от Киева и от решений украинского лидера, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах закончить операцию в ближайшее время, передает РИА Новости.

Чтобы спецоперация завершилась, украинские военные должны сложить оружие. Также Киев должен согласиться на условия Москвы по урегулированию конфликта, все это можно сделать за 24 часа, подчеркнул Песков. «Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — добавил он.

Ранее Зеленский вновь попросил западные страны предоставить Киеву новое вооружение. Он заверил страны группы G7, что это поможет Украине завершить спецоперацию до зимы.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.