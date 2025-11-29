Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас трудно предугадать, как будет развиваться ситуация на Украине дальше. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Политическая неопределенность... растет и растет очень быстро, день за днем. Сейчас сложно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», – сказал Песков.

Такая оценка связана с неудачами и большими потерями Украины на фронте, растущим кризисом в сфере экономики страны, коррупционным скандалом, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский, а также отставкой его ближайшего соратника Андрея Ермака.