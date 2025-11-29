news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 ноября 2025 17:27

Песков сообщил о сложностях прогнозирования ситуации на Украине

Читайте нас в
Телеграм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас трудно предугадать, как будет развиваться ситуация на Украине дальше. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Политическая неопределенность... растет и растет очень быстро, день за днем. Сейчас сложно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», – сказал Песков.

Такая оценка связана с неудачами и большими потерями Украины на фронте, растущим кризисом в сфере экономики страны, коррупционным скандалом, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский, а также отставкой его ближайшего соратника Андрея Ермака.

#Дмитрий Песков #Владимир Зеленский #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025