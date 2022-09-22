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Ру Тат
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Политика
22 сентября 2022  13:37

Песков сообщил о перспективах введения экономической мобилизации в России

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На данный момент в России пока не принималось каких-либо решений об экономической мобилизации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сегодня в России нет таких условий.

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет (об экономической мобилизации) не принималось.  Собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений», – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента подчеркнул, что в подписанном накануне указе есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях, в которых все прописано.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России частичной мобилизации. Призвать для участия в спецоперации на Украине планируется порядка 300 тысяч резервистов.

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