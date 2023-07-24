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Песков сообщил, что статью Путина опубликовали в 25 странах Африки
Статья Президента России Владимира Путина об отношениях РФ и Африки была опубликована в крупнейших СМИ таких африканских государств, как Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Египет, Зимбабве, Камерун, Конго, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Намибия, Сейшелы, Руанда, Сенегал, Танзания, Того, ЮАР, Эфиопия, Чад и ЦАР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Ночью вышла статья Путина, которая приурочена к саммиту „Россия — Африка“, этот саммит начнется в четверг 27 июля в Санкт-Петербурге, очень важное событие, очень представительное мероприятие», — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также отметил, что это событие является одним из наиболее ожидаемых и для Правительства России, и для африканских государств, поэтому вторая половина недели для Путина будет очень насыщенной.
Песков также не исключил, что на днях статья российского лидера будет опубликована и в других странах.
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