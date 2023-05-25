Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите БРИКС еще не принято

Президент России Владимир Путин еще не определился, в каком формате будет принимать участие в саммите БРИКС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока нет», – приводит ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее глава государства поручил Правительству РФ до 1 июля подготовить предложения об организации спортивных игр стран БРИКС. Местом проведения саммита в 2024 году станет Казань.

БРИКС — это межгосударственное объединение, куда входит Россия, Бразилия, Индии, Китай и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года на полях Петербургского экономического форума.