Политика 25 декабря 2025 09:41

Песков сообщил, что послания Президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Президентское послание Федеральному собранию в этом календарном году оглашаться не будет. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что мероприятие обязательно состоится, но позже – «своевременно». Отвечая на вопрос о причинах переноса, Песков пояснил, что это исключительное право Президента. Глава государства принимает решение исходя из своего рабочего графика и в первую очередь готовности содержательной части выступления.

«После того как Президент посчитает необходимым, оно состоится. <...> Все состоится своевременно», – резюмировал пресс-секретарь.

Согласно Конституции, Президент должен обращаться к парламенту с ежегодными посланиями, касающимися положения в стране, а также внутренней и внешней политики. Традиционное время выступления менялось: до 2018 года его обычно проводили в конце года (ноябрь-декабрь), однако в последние годы практика сместилась на первое полугодие.

