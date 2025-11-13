news_header_top
Политика 13 ноября 2025 13:58

Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции президента уже определена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле определили время проведения большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Дата определена. Подготовка ведется активно. По деталям все будем своевременно вам рассказывать», – сказал Песков.

Пресс-конференция Владимира Путина, где он отвечает на вопросы журналистов и жителей России, проходит каждый год. Ранее Песков сообщил, что в этом году подготовка вопросов президенту будет впервые осуществляться с использованием ИИ-технологий.

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

