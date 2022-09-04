Песков: Слова Кадырова об отставке «пока никак не материализовались»

Руководство России видело заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, но эти слова пока никак не реализовались. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — заметил пресс-секретарь Президента РФ.

«Пока мы исходим из того, что он (Кадыров — прим. Т-и) продолжает руководство Чеченской Республикой», — добавил Песков.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни. Он написал в своем Telegram-канале, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».